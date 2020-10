Gf Vip, Guenda Goria difende le donne (ma nessuno difende lei): insultata da Enock. E il video viene rimosso

C'è qualcosa che non torna. Perché nel caos mediatico che si è venuto a creare dopo l'infelice e ignobile battuta di Mario Balotelli al Grande Fratello Vip verso l'ex Dayane Mello, ci dovrebbe essere un accorato appello da parte di tutti (fuori e dentro la casa) al rispetto delle donne. E invece l'unica concorrente che si è permessa di alzare la voce contro il calciatore e quella frase sessista («Vuoi che entro poi mi dici basta mi fai male») - ovvero Guenda Goria - è stata attaccata e criticata.

Gf Vip, Balotelli e la battuta (ignobile) a Dayane Mello, lui replica: «Basta fare le femministe». E' bufera

Rissa sfiorata

La figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto infatti l'ardire di ribadire ad Enock, fratello di Balotelli, che secondo lei si sarebbe dovuto dissociare da quel commento orribile versole donne ed Enock che fa? Si offende, no anzi di più: alza la voce, tira in aria il microfono, insulta Guenda con frasi del tipo: «Chi ca... sei? Ma sei donna di che?». E gli altri? Lo giustificano. A partire dalla donna più adulta dentro la casa la contessa De Blanck che, invece di dare il buon esempio, si mette a offendere anche lei: «Guenda ma che caz.. vuol dire questa cosa adesso? Povero Enock, è assurdo». Assurdo - semmai - è che il 90% della casa sia rimasto in silenzio e abbia consolato Enock a fine serata. E che - come fanno notare molti spettatori su Twitter - improvvisamente il video di 6 minuti della lite furiosa tra Guenda ed Enock sia scomparso dal profilo ufficiale del Grande Fratello Vip. Stasera Signorini prenderà provvedimenti? E' quello che ci chiediamo (e speriamo) un po' tutti.

La verità è che io sono ferma al "donna? Ma donna di che? Ma chi cazzo ti credi di essere?" di Enock nei confronti di Guenda. Da rabbrividire. Alfonso se non dovesse prendere provvedimenti in merito si mostrerebbe più piccolo di Enock stesso. #GFVIP

— Taurus ♉ (@xattorneyx) October 26, 2020

La cosa che mi spiazza ancor di più oltre tutto lo schifo è che nessuno dice una parola a Guenda mentre tutti vanno verso Enock, a dir poco imbarazzante. #gfvip

