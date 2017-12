Aida Yespica supersexy in versione 'Babbo Natale' al Gf Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima l'albero di Natale, con tanto di autografi sulle palline, poi la performance diche si è prestata ad un servizio fotografico in una versione di 'Babbo Natale' decisamente sexy. Nella Casa del Grande Fratello Vip il 2018 si avvicina, ma la modella venezuelana fa aumentare le temperature in questo primo accenno di inverno.Fa tutto parte della prova che il Gf ha assegnato ai concorrenti: ognuno dei finalisti dovrà impersonare i mesi del calendario 2018, come riporta anche TgCom24 . Giulia De Lellis è stata la grande protagonista, poiché si è occupata del trucco e delle fotografie. Oltre a Aida in versione 'Santa Claus' sexy, Ivana sarà un coniglietto per il mese di aprile, mentre imperdibile è Raffaello Tonon nei panni della Befana.