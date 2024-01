Grande Fratello, le pagelle: Rosanna Fratello eliminata (8), Anita Olivieri riabilitata (4), Paolo che noia (3)Beatrice Luzzi schiacciasassi (9)

Rosanna Fratello è l'eliminata della puntata del Grande Fratello lunedì 15 gennaio. Protagonista della serata Anita Olivieri che ha ricevuto la sorpresa del fratello. Beatrice Luzzi riesci a superare l'ennesimo televoto, ma finisce nuovamente in nomination. Ecco le nostre pagelle sulla 31esima puntata.

Rosanna Fratello eliminata, voto 8

Rosanna "Brothers", come la chiamano sui social, è davvero rinata nella casa del Grande Fratello.

Dopo un inizio inspiegabile in cui attaccava tutti indistintamente, con qualche punta di cattiveria di troppo nei confronti di Beatrice Luzzi, ha aperto gli occhi ed ha vissuto a pieno la casa. Grazie a Stefano anche le nuove generazioni hanno potuto apprezzare uno dei suoi brani iconici degli anni '80 scritto da Cristiano Malgioglio "Se T'amo T'amo" (1982). È l'eliminata della puntata di lunedì 15 gennaio. Peccato.

Anita Olivieri riabilitata, voto 4

Dopo l'operazione cleaning del Guru Massimiliano Varrese è il turno di Anita Olivieri. Persino il fratello la mette in guardia suggerendole di essere meno litigiosa e di fare pace con Beatrice, ma lei proprio da quell'orecchio non ci sente. Sulle pagine social del GF quando ci sono i post di Anita i commenti sono per la maggior parte tutti negativi, qualcosa vorrà pur dire.

Paolo Masella che noia, voto 3

Se la pesantezza fosse una persona sarebbe assolutamente Paolo Masella. Il ragazzo dalla faccia pulita poteva essere un potenziale vincitore, ma la sua storia con Letizia ha deviato il suo percorso. Il suo essere così protettivo è al limite della noia e anche parole belle come "Quello che dovevo vincere l'ho già vinto, tutto il resto è palcoscenico" risulta un po' stucchevole. Occasione mancata.

Beatrice Luzzi schiacciasassi, voto 9

In una nomination a otto in cui si rischia l'eliminazione Beatrice Luzzi asfalta tutti. Può perdere solo lei.

Ecco le percentuali del televoto di lunedì 15 gennaio:

Beatrice 31,52%

Paolo 20,14%

Anita 16,84%

Stefano 8,11%

Sergio 6,53%

Monia 6,06%

Federico 5,41%

Rosanna 5,39%

La Luzzi finisce nuovamente in nomination con Sergio e Federico.