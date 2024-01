Luca Argentero a Domenica In: «Mia moglie è la mia vittoria. Vorrei solo fare il padre. Oriento le mie scelte lavorative in funzione della famiglia»

Il primo ospite di Mara Venier, oggi 7 gennaio 2024, è Luca Argentero. L'attore dall'11 gennaio torna in tv con la terza stagione di Doc - Nelle tue Mani alle 21.30 su Rai1. Venti anni di carriera quelli di Argentero che partono dal Grande Fratello per caso dopo una laurea in Economia e Commercio.

Una breve parentesi nei reality che poi esplode nella la tv e poi nel cinema. «Non mi importa molto il parere degli addetti ai lavori ma quello del pubblico. La curiosità mi ha spinto a scegliere di fare questo lavoro».

Luca Argentero a Domenica In, chi è l'attore? Età, l'esperienza al Gf, il matrimonio con Cristina Marino, i figli e dove abita

Luca Argentero e l'amore per la famiglia

Luca Argentero ripercorre la sua carriera nel salorro di Mara Venier, dagli esordi al successo. Ma la vittoria più grande per Luca è la sua famiglia. «Nulla di quello che ho costruito sarebbe stato possibile senza Cristina». Un amore il loro da copertina: Luca Argentero e Cristina Marino si conoscono sul set di un film e un anno dopo esplode l'amore. Poi arriva Nina, la prima figlia che, lui dice, «è solo il fiore all'occhiello» dell'amore tra loro e poi anche il piccolo Noè Roberto. «Cristina è la mia vittoria. Io vorrei fare solo il padre. Sul set sento penso solo a cosa stanno facendo a casa. Nina è una fonte di saggezza». Un amore grande quello per la famiglia che è sicuramente più importante per Luca della carriera. «Oriento le scelte lavorative in funzione della famiglia. Se una cosa per noi è troppo complicata non si fa e basta». La famiglia vive tra Milano e Città della Pieve che è il loro posto del cuore.