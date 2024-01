Grande Fratello, Letizia Petris contro il rientro di Beatrice: Non è giusto, ha visto delle cose e delle persone». Poi all'orecchio di Paolo: «Non la sopporto»

Ieri è tornato il Grande Fratello in tv e a sorpresa c'è stato anche il rientro di Beatrice Luzzi. L'attrice aveva lasciato il loft di Cinecittà lo scorso 3 gennaio dopo aver saputo dagli autori della morte del padre. Poche ore prima che la Luzzi rivarcasse la porta rossa però Letizia Petris ha detto a Vittorio e a Fiordaliso che qualora la produzione avrebbe riaccolto la concorrente in gioco secondo lei non sarebbe stato giusto.

«Dipende da come sta lei? Ok, ma se lei è forte magari rientra. Ma non sarebbe giusto, mi capite vero? Mettete da parte il cuore, mettete da parte che non parliamo di Beatrice. Ti andrebbe bene? Una settimana fuori è tanto. Ha avuto a che fare con le persone. Non era chiusa in un ospedale che magari era circondata. Vitto, comunque ha visto cose e parlato con altri».