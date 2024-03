Grande Fratello, la frase a luci rosse è di Beatrice o di Rosy? Errore della regia che non censura

Nel caos delle dinamiche di ogni tipo che si stanno vedendo all’interno di questa edizione Grande Fratello, è andato in scena un momento di imbarazzo… ma per la regia. Anche perché un particolare stacco di camera si è trasformato in un momento di confusione per gli stessi telespettatori, che non hanno capito bene chi abbia pronunciato una particolare frase a luci rosse. Mentre Simona Tagli e Beatrice Luzzi si stavano truccando di fronte alle telecamere, un'inesplicabile distrazione ha portato la regia a fare uno stacco nel momento sbagliato. La frase hot che si è udita subito dopo ha lasciato i telespettatori a bocca aperta. Sembrava provenire da Beatrice, ma l’inquadratura successiva è saltata su Rosy Chin . Il groviglio di voci ha reso difficile individuare chi abbia effettivamente pronunciato quelle parole. Una piccola sequenza di eventi tanto imbarazzanti quanto comici, o semplicemente una gaffe della regia del Grande Fratello? Cosa è successo davvero? E chi è che ha detto quelle parole così hot? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB