Grande Fratello, notte di effusioni tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: è nata la prima coppia? Social in fiamme: «Questa è la nuova ship dell'anno»

Beatrice Luzzi contro tutti o tutti contro Beatrice Luzzi? Se sia l'atteggiamento dell'attrice a far saltare i nervi agli altri inquilini della casa del Grande Fratello o se siano loro che, magari per paura perchè troppo forte, la emarginano questo non si è ancora capito, fatto sta che all'interno del loft di Cinecittà nessuno la sopporta. E stanotte le fiamme sono divampate. Una lite furiosa è esplosa nella casa al termine di un gioco. E la concorrente ha trovato conforto solo in Giuseppe Garibaldi.

Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, «Signorini è disperato»: gli inquilini si lamentano. «La colpa è loro, hanno messo tutti fidanzati». Beatrice Luzzi sotto attacco. Anticipazioni

Grande Fratello, tutti contro Beatrice Luzzi

Con gli ascolti che calano a picco e un Signorini sempre più disperato, sembra che gli autori abbiano trovano un escamotage per dare un po' di "sostanza" al reality che quest'anno non ingrana proprio la marcia giusta. Ai concorrenti è infatti stato chiesto di scrivere tre cose sgradite riguardo a tre coinquilini diversi. Il "gioco" è in un attimo degenerato in un tutti contro Beatrice. Paolo, Angelica, Lorenzo, Arnold, Letizia, Ciro e Vittorio si sono scagliati contro lei. il macellaio romano l’ha accusata di essersi vestita di nero in puntata «pensando alla diretta e per fare la vittima». E lei ha risposto, ovviamente a tono: «Non me ne frega un ca**o con me hai chiuso! Tu continui a dire che ti sembro una falsa. Se pensi che io pianga per ore per fare la vittima e per strategia allora sei una persona cattiva! (…) In dodici mi hanno detto che sono falsa. (…) Se io ho discusso con molti di voi è proprio perché sono diretta e non ce la faccio a fingere. (…) Non ne posso più! Siete tutti a puntare il dito contro di me».

Beatrice: "Sei andato a contare quante persone e chi mi ha votato cioè non hai proprio nulla da fare"



Io voglio essere lei nella vita, sappiatelo. #GrandeFratello



pic.twitter.com/IQvVjjIS48 — 𝓕𝓸𝔁𝓲𝓮🦊 (@MarcomeMarmorto) October 5, 2023

Le effusioni tra Beatrice e Giuseppe

Poi la Luzzi se ne è andata da sola in giardino e Giuseppe, concorrente per il quale Beatrice prova una dichiarata simpatia, l'ha raggiunta. «Non mi importa cosa possono pensare - garibaldi la consola - Mi dispiace troppo per questa situazione in cui sei. Dopo magari vado a parlare con loro e gli dico che così non va bene».

Beatrice: -“Poi a Lorenzo gliel'ho proprio detto...ma chi cazzo sei? ma come ti permetti? ma da dove vieni? ma chi te conosce? ma che voi?”



Beatrice queste sono le classiche domande che ci stiamo ponendo anche noi twitterini, se solo sapessi#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/SXilApK7fS — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 4, 2023

Poi le da una chiave di lettura che potrebbe essere quella giusta. «Se vengono tutti contro di te forse è perché sei la più forte e hanno paura». Beatrice lo ringrazia e si lascia (un po') andare: «Sei stato così carino a starmi vicino. non dirgli nulla No tranquillo. A me basta già questo e ti ringrazio. Il fatto che tu sia qui adesso per me significa molto».

SIGNORE E SIGNORI QUESTA E LA NUOVA SHIP DELL'ANNO #GrandeFratello pic.twitter.com/1Cqupb7CkM — Goddess (@bougiefemmenoir) October 4, 2023

Le reazioni social

I due coinquilini hanno passato così la notte abbracciati tra confidenze e effusioni e i social sono in fiamme. «Questa è la nuova ship dell'anno». È finalmente nata la prima coppia, tanto desiderata da Signorini, di queta edizione del reality?

Beatrice: -“Poi a Lorenzo gliel'ho proprio detto...ma chi cazzo sei? ma come ti permetti? ma da dove vieni? ma chi te conosce? ma che voi?”



Beatrice queste sono le classiche domande che ci stiamo ponendo anche noi twitterini, se solo sapessi#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/SXilApK7fS — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 4, 2023

Sul web ne sono certi e se così fosse gli ascolti effettivamente potrebbero schizzare alle stelle e gli autori ringraziare. E stasera ne sapremo di più perché su Canale 5 andrà in onda una nuova puntat del Gf.