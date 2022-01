Gf Vip, Giulia De Lellis affonda il reality condotto da Alfonso Signorini: «Sono scioccata»

Nonostante le dinamiche del Gf Vip continuino a incuriosire milioni di telespettatori e i dati di share ne sono la prova, il reality non piace a tutti. A non apprezzare la piega che il programma condotto da Alfonso Signorini sta prendendo sono stati molti vip e ex concorrenti. L'ultima scoccata allo show arriva proprio da un'ex gieffina: Giulia De Lellis.

L'influencer, da poco guarita dal Covid, ha aperto ieri nelle sue storie Instagram il box domande e i followers si sono scatenati. Tra chi le ha chiesto come si sente dopo aver contratto il virus e chi le chiede consigli di outfit o palestre da frequentare arriva anche il quesito sul Grande Fratello.

«Giu ma il Gf? Vogliamo i tuoi commenti». L'esercito degli oltre 5 milioni di followers della De Lells è curiosissimo e l'ex di Uomini e Donne non si tira indietro dal rispondere alle domande. «No meglio di no, fidati…Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato così»

Signorini-De Lellis la lite continua

Ma non è una novità che Giulia esprime perplessità rispetto al reality di casa Mediaset. Non entra nello specifico l'influencer nella sua risposta ma si capisce che si riferisca alla fase discendente che lo show stia prendendo. La De Lellis ha partecipato da vippona al game nel 2017 arrivando quarta nell'edizione condotta da Ilary Blasi. E da allora i rapporti tra l'influencer e Signori, che allora era seduto sulla poltrona rossa degli opinionisti del Gf Vip, sono precipitati. Il direttore di Chi all'epoca definì, durante una lite, infatti Giulia «maleducata e ignorante». Parole che non sono affatto andate giù nè all'influencer nè tantomeno ai suoi follower e al suo ex fidanzato Andrea Damante. Nel 2020, stando ai rumors, Alfonso, diventato nel frattempo conduttore del Grande Fratello, per rimediare probabilmente al danno fatto offrì a Giulia il ruolo di opinionista al reality ma lei rifiutò, probabilmente memore di quanto era accaduto precedentemente. Insomma i rapporti tra i due non sono proprio distesi e la risposta di Giulia nelle storie sembra proprio sia un colpo diretto ad Alfonso Signorini.

Le critiche al reality

Ma Giulia non è l'unica a non apprezzare quanto sta accadendo nella casa. Qualche giorno fa Pierpaolo Petrelli, ospite a TV Talk, ha paragonato la scorsa edizione a cui ha partecipato a quella attuale, dicendo che non c’è storia. E non poteva certo esimersi Selvaggia Lucarelli dal dare il suo punto di vista: la giornalista si è scagliata contro Signorini, accusandolo di avere una «doppia morale» e di aver soltanto trasformato in peggio il programma.