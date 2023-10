Giovanni Allevi torna in tour dopo la malattia: ecco dove e quando. Come sta dopo il mieloma multiplo

Giovanni Allevi torna in tour. Dopo la malattia che lo ha tenuto lontano dalle scene per più di un anno, il musicista tornerà ad esibirsi dal vivo con il suo "Piano solo tour".

L'annuncio ufficiale da parte dell'artista ancora non c'è, ma l'organizzazione dell'evento ha già reso note le date: Allevi si esibirà nel 2024 in sette città italiane. Una notizia che fa ben sperare anche sulle sue condizioni di salute.

Giovanni Allevi: «Presto saremo di nuovo insieme, ​ancora un po' di pazienza»

Le date

Il "Piano solo tour" di Allevi comincerà a Parma il 12 febbraio, per poi proseguire il 15 al Teatro Massimo di Pescara. Il 27 febbraio il pianista suonerà al Gran Teatro Morato di Brescia, mentre il 29 sarà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova. Il 3 marzo il compositore è atteso all’Auditorium Parco della Musica a Roma, il 12 aprile al Teatro di Varese, mentre l’ultimo concerto è fissato per il 27 aprile, al Teatro dal Verme di Milano.

Come sta Giovanni Allevi

In uno dei suoi ultimi post Allevi aveva lasciato intendere di essere sulla via della guarigione: «Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo - ha scritto su Instagram -. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell'applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare».

La malattia: cos'è il mieloma multiplo

Al compositore marchigiano nel 2022 è stato diagnosticato un mieloma multiplo, tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo. Questa tipologia di cancro si origina da un tipo di globuli bianchi chiamati plasmacellule. Le plasmacellule sono cellule che aiutano a combattere le infezioni, fabbricando gli anticorpi che riconoscono, attaccano e distruggono i germi.