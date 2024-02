Gianni Morandi a sorpresa (ma non per tutti) sul palco dell'Ariston: il duetto con Teresa Mannino

Anche Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo. A sorpresa - ma non per tutti - il cantante bolognese è tornato all'Ariston per cantare "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", in compagnia di un'emozionata Teresa Mannino.

Gianni Morandi, età, carriera, la figlia scomparsa e le curiosità: il cantante ospite questa sera a Sanremo

La "sorpresa"

L'Ariston acclama il ritorno di Gianni Morandi, co-conduttore dell'edizione 2023. «Mi sembra non sia neanche passato un anno», dice Amadeus. «Fra noi è sbocciata una vera amicizia.