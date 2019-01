Gianmarco Tognazzi a Rita Rusic: «Facciamo un remake de I Mostri?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Perché non giriamo i figli de I Mostri?». È la proposta di, in studio da Eleonora Daniele asu Rai1, dove è stato protagonista di un divertente siparietto a distanza con«Rita, tu mi hai fatto esordire con la commedia in accoppiata con Alessandro (Gassmann) ed è stata un’accoppiata che ha avuto molta fortuna. Ti ringrazio ancora, a distanza di tempo, per quelle due bellissime esperienze che abbiamo fatto insieme: tu come produttrice e io come attore», ha detto Tognazzi.«E’ successo un miracolo: per voi, tutti e due figli di grandissimi artisti, era quasi impossibile avere un successo come il vostro. Invece siete stati bravi e all’altezza. Vi auguro un futuro ancora più grande di quello dei vostri genitori. Speriamo di vedervi insieme in qualche cosa di sorprendente, diverso, oppure in un remake di qualcosa che hanno fatto loro», ha replicato la Rusic in collegamento da Parigi. Pronta la proposta di Gianmarco Tognazzi: «Perché no? Magari i figli de I Mostri».Nella lunga intervista con la conduttrice, l'attore è tornato a parlare del difficile rapporto con il padre: «Avevamo avuto molti contrasti: un po’ per le mie scelte, un po’ perché lui si rapportava male con i figli nell’età adolescenziale, che per me si è protratta un po’ troppo – ha confidato alla Daniele –. Il mio tornare indietro, il mio rimettermi a studiare per partire da un piccolo teatro, lo convinse a vedere in me anche una maturazione artistica... da quel momento in poi si è stabilito quel rapporto che avevo visto tra lui e Ricky, quasi da coetanei, quando un padre e un figlio non hanno più la distanza dell’età perché sono due adulti». Ricordando il sorriso orgoglioso diquando lo vide per la prima volta in teatro, Gianmarco ha spiegato: «Me lo sono potuto godere per un anno in un rapporto diverso, che è quello che avevo sempre sperato».