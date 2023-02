GfVip, Luca Onestini contro gli autori del programma: cosa ha detto dopo la puntata

La puntata del GF Vip ha mostrato un certo malcontento da parte di Alfonso Signorini e degli autori nei confronti dei concorrenti, giudicati fin troppo sopra le righe in alcune litigate e discussioni. Tutti gli inquilini sono stati redarguiti e nessuno è stato escluso dai provvedimenti disciplinari, ma Luca Onestini ha mostrato una certa sofferenza contro le decisioni della produzione. Dopo la diretta, Luca si è sfogato: "Qui c'è gente che distorce la realtà ed è un fatto, ma che venga fatto durante la puntata... Io sono scioccato. Non so se lo fanno per pareggiare la cosa ma è inaccettabile, non puoi raccontare delle cose che non esistono". Luca ha poi aggiunto: "Se fossero state dette cose irripetibili ti cacciano. Quando a Martina, Oriana risponde ‘se ti avessi detto questo me l'avrebbero fatto vedere’, lei risponde con ‘tu ti togli il microfono per dirlo’. Ma se ci sono i video...". Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Elevate" from Bensound