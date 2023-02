Gf Vip, Luca Onestini prende in giro Nikita Pelizon per una sua abitudine: ma lei ha una malattia degenerativa. L'ira del web: «Disonesto»

Nikita Pelizon ha una cotta per Luca Onestini che però non ricambia. I due protagonisti del Gf Vip sono stati spesso protagonisti di molte liti, stavolta però l'ex tronista è scivoltato su una questione che ha fatto infuriare il web. Il vippone ha infatti deriso la modella per la sua abitudine di scrivere degli appunti su dei cartoncini. Per Luca questo modo di fare è tutta una precisa strategia. peccato in realtà che Nikita prenda appunti di alcuni avvenimenti della sua vita perché ha una malattia degenerativa che le causa la perdita della memoria.

Gf Vip, Luca deride Nikita per una sua abitudine

Tutto è accaduto ieri sera: Nikita si è messa in un angolo con carta e penna per prendere appunti quando improvvisamente Luca Onestini, accorgendosi del fatto, si è avvicinato a lei. Onestini ha iniziato a prenderla in giro: «Ragazzi Nikita sta prendendo appunti, se no poi come fa in puntata?» lei ha replicato prontamente: «Ma tu perché mi parli?». Ma lui ha continuato: «Prendili bene mi raccomando perché ultimamente in puntata stai facendo solo brutte figure». Lei ha voluto chiudere subito l'argomento: «Luca quando veniva distribuita l’onestà tu eri in fila solo per la furbizia» ma Onestini non si è fermato: «Sei uguale al tuo ex, un besos carinio». Ad assistere alla scena tra Luca e Nikita c’era anche Matteo Damante, l'ex appunto della Pelizon che, di fronte alle battute di Luca ha chiesto alla sua ex fidanzata come mai non ha svelato ai ragazzi dei suoi problemi di memoria per i quali attualmente è in cura. Nikita, non volendo passare per vittima, ha spiegato che il Gf Vip è al corrente del tutto: «Matteo stai tranquillo, in confessionale sanno che mi segno le cose, mi hanno dato il permesso».

La malattia della Pelizon

La diagnosi della patologia è arrivata alla Pelizon 7 anni fa e da quel momento li ha deciso di prendere nota sempre dei suoi pensieri su carta. Luca però, che era stato informato dalla stessa di questa malattia, l'ha derisa per questa sua abitudine. Sul web, alcuni utenti hanno condiviso il video che dimostra che Nikita aveva parlato a Onestini del suo problema.