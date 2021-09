Gf Vip, Tommaso Eletti entra per riscattarsi (ma ci ricasca): «Se andavo bene alla mia ex dove è il problema?»

Entra per riscattarsi nella casa del Gf Vip Tommaso Eletti dopo la brutta figura che ha fatto a Temptation Island e per farlo inizia la presentazione dicendo «amo le donne, ma solo quelle con la D maiuscola. Dopo la fine della storia con Valentina sono stato accusato di essere una maschilista e sessista ma se a lei andava bene quale è il problema?» un incipit di tutto rispetto. E Signori lo difende «Tommaso questa è la tua opportunità di far vedere davvero chi sei»

Tommaso Eletti, il discorso di Signorini

E come se non bastasse lo accompagna da vero papà nella casa del Gf Vip dandogli un consiglio «È vero che se stava bene alla tua ex ha senso il tuo discorso, ma le donne vanno trattate bene».

L'ingresso viene però interrotto dall'arrivo della pantera nera all'epoca del mercante in fiera. la statuaria Ainette Stephens lascia tutti senza parole e Sonia Bruganelli che era pronta a inferire senza pietà contro tommaso si placa. «È un cucciolo non riesco a fare la cattiva, è così giovane che l'unica cosa che mi viene da dire è che da giovani si sbaglia».

Aspettiamo con fiducia (scarsa) che Tommi dimostri di essere diverso da come ha mostrato finora, in fondo la speranza è l'ultima a morire....