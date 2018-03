Morto Frizzi, Fiorello: "La persona più gentile ed educata nello spettacolo"

Il ricordo di amici e colleghi su twitter​

Fatale un'emorragia cerebrale nella notte​

Grande dolore oggi. Avevamo pensato di non andare in onda. Invece la faremo raccontando Fabrizio. La persona più gentile, educata, corretta che abbia mai conosciuto nel mondo dello spettacolo Italiano.#ilrosariodellasera @radiodeejay — Rosario Fiorello (@Fiorello) March 26, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grande dolore oggi. Avevamo pensato di non andare in onda. Invece lo faremo raccontando Fabrizio. La persona più gentile, educata, corretta che abbia mai conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano. #ilrosariodellasera radiodeejay».Rosarioricorda l'amicodedicandogli la puntata di oggi della sua trasmissione 'Il Rosario della Sera', in onda su Radio Deejay dalle 19 alle 20.Non molto tempo fa Fiorello aveva preso posizione in modo deciso difendendo Frizzi dopo che un settimanale aveva pubblicato senza autorizzazione una sua foto in primo piano mostrando i segni della malattia sulla quale la famiglia aveva invocato il rispetto della privacy.