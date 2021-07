Flavio Insinna, la "brutta" telefonata in diretta al Pranzo è Servito: «Va molto male...». Lui resta senza parole

Flavio Insinna , la telefonata in diretta al Pranzo è Servito: «Va molto male...». Lui resta senza parole. Ieri, nel corso della puntata del reboot dello storico programma di Corrado, è arrivata una telefonata che ha spiazzato Flavio Insinna. Tutto è iniziato durante il gioco telefonico, ma andiamo con ordine. I telespettatori che prendono la linea devono indovinare la canzone misteriosa ascoltandone solo alcune note. Chiama la signora Marta. Insinna, come di consueto, chiede alla concorrente come stia, ma la sua risposta spiazza tutti. «Va molto male Flavio», risponde Marta. Il conduttore, dopo i primi attimi di incredulità, replica così: «Alla faccia della sincerità. Ma è giusto, quando si fa una domanda bisogna essere pronti ad accogliere la risposta». Purtroppo la signora Marta non riesce a indovinare la canzone misteriosa, ma Flavio Insinna le invia i suoi migliori auguri.

