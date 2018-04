Il fidanzato della parlamentare Pezzopane nella casa del Grande Fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simone Coccia Colaiuta, giovane fidanzato aquilano della senatrice Stefania Pezzopane, ieri ha coronato il sogno di fare il grande salto nel mondo dello spettacolo. Come preannunciato da varie indiscrezioni nei giorni scorsi, è entrato nella casa del Grande Fratello, edizione numero 15, con la conduzione di Barbara D’Urso. Colaiuta se la vedrà con altri quindici inquilini, alcuni dei quali sono già noti nel mondo dello showbiz. Il suo ingresso nella casa ieri è stato preceduto da una videoclip di presentazione, in verità molto pepata e molto incentrata sul suo rapporto con l’altro sesso: « Una scorza da vero duro che nasconde un animo innamorato. La sua storia d'amore ha fatto molto discutere, ma è pronto a metterla finalmente alla prova» recita il messaggio introduttivo scelto dall’organizzazione del Gf. Lui, nel video, girato all’interno di uno studio e con immagini della vita privata di Simone, si è presentato: «Ho 35 anni, sono abruzzese doc, sono fidanzato con la senatrice Pezzopane da quattro anni, una storia che ha fatto molto scalpore. Mi hanno attribuito diverse etichette: spogliarellista, toy boy, gigolò, ma non mi interesse nulla. Con le donne non ho mai avuto problemi, siamo a quota 1.000-1.500. Da 17 a 34 anni, una ogni due giorni, ci saranno. Poi sono stato spogliarellista, era un modo per ammucchiarne di più. Poi ho conosciuto Stefania e ho appeso il perizoma al chiodo, ora porto il boxer. Il problema all’interno della casa del Gf saranno le donne, mi fanno perdere la testa: sono fidanzato, ma ci butti l’occhio una volta, due, tre, poi Dio vede e provvede. Stefania, stai tranquilla, se non ti fidi ora non ti fiderai più». E ieri, proprio a questo proposito, è arrivato il primo gossip, che in realtà è un po’ datato: Coccia avrebbe corteggiato, tramite dei messaggi, la vedova Lucia Bramieri, 57 anni la nuora del grande comico scomparso Gino Bramieri, che sarà nella Casa con lui. Secondo il gossip, tra lei e Coccia ci sarebbe stato qualche tempo fa uno scambio di messaggi e la Bramieri in quell'occasione avrebbe anche messo in guardia la parlamentare dicendole che Simone è totalmente inaffidabile. «Si prevedono scintille» ha detto la conduttrice Federica Panicucci.