Ferragni torna su Instagram (e scompare di nuovo): il look, la "letterina di ringraziamento" e i commenti visibili solo a lei. Cosa non convince i follower

«Mi siete mancati», con un box domande sulle storie Instagram Chiara Ferragni torna sui social dopo il caso Balocco, la maxi multa dell'Antitrust e le 4 inchieste aperte a suo carico (senza ipotesi di reato) chiedendo ai suoi follower "Come state"? Poi scompare di nuovo. Le reazioni al suo ritorno sono visibili solo a lei. Ferragni fa una domanda ai fan (che continuano a dimunuire a colpi di 3000 follower al giorno) ma non posta le risposte. Un ritorno timido, che sembra voler sondare il terreno, così come probabilmente aveva già fatto Fedez quando l'aveva mostrata nel video del countdown anticipato di Capodanno.

Ferragni il ritorno sui social, la "letterina" di scuse e il blu del maglioncino

Dopo 16 giorni di silenzio dal video di scuse in cui la Ferry aveva optato per una tuta grigia segno (secondo l'armocromia) di pentimento, torna con un semplice e rassicurante maglione blu a collo alto.

Così chiede ai fan come stanno e poi posta una seconda Stories in cui scrive.

Ferragni, quanto ha perso in 20 giorni di silenzio social? Dalla fuga di follower (-180mila) alle pubblicità (saltate) su Instagram

«Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Grazie davvero». Una vera e propria letterina di ringraziamento. Ma il sentiment per l'inizio del 2024 dei fan rimane critico.

Le reazioni sui social

Non sono bastate le scuse, né tantomeno il milione di euro donato alla pediatria del regina Margherita di Torino, né le promesse di separare la beneficenza (che continuerà a fare come le hanno insegnato) dalle operazioni commerciali e neanche le vacanze di Capodanno e Natale «da poveri» a far placare l'indignazione di chi le credeva e la seguiva oltre ogni maldicenza.

Chiara Ferragni torna su Instagram, il messaggio ai fan: «Mi siete mancati, nella vita c'è sempre tempo per ripartire»

È sparita dai social per poi tornare e sparire di nuovo ma su Twitter, ops X, il suo nome è messo alla gogna. «“Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine”, In che senso "state vicine" hai avuto una malattia? Hai perso una persona cara? Guarda che hai commesso frode fiscale su falsa beneficenza»la accusa un'utente sul social, e ancora: «Quindi è lei la vittima di questa vicenda, aiutatemi a capire». La reputazione di Chiara Ferragni è ai minimi storici e c'è chi le scrive: «Quindi torni come se non fosse successo nulla?»

I follower fuggono ancora

Intanto i follower continuano a scappare dalla pagina Instagram della Ferry. Ieri prima delle stories erano 29.548.734, oggi (secondo i dati di Not Just Analytics) sono 29.544.428. Ebbene nonostante il volto disteso e il maglioncino blu a rappresentare la calma, i follower non le credono e in 24 ore ne perde ben 4.306. Insomma se sperava che dopo aver fatto capoccella dalla finestrella delle stories potesse tornare ad affacciarsi dal terrazzo della sua magione nella CityLife come fosse il balcone di Buckingham Palace forse deve rivedere i piani.

Chiara Ferragni cosa rischia? Dalla truffa alla frode in commercio, le ipotesi della procura: «Ha avuto un ruolo operativo»

Perchè i fan non sembrano pronti a riincoronare i Ferragnez come la Royal Family di Milano. Anzi imbrattano le vetrine dei negozi di Chiara dandole della truffatrice.

La sua crew sta comprando follower?

E su Twitter c'è chi la accusa anche di comprare follower: «Shopping natalizio», scrive un utente e posta una carrellata di follower che seguono la pagina di Chiara che sembrano però profili fake. Effettivamente andando sul profilo Instagram della Ferragni e andando a vedere chi sono i follower nei primi troviamo profili falsi. Nessuna foto, nessun post e nomi irreali. Così c'è chi crede che tutto questo sia una mossa della sua crew che sta cercando di correre ai ripari tamponando a colpi di follower pagati la fuga dell'esercito della Ferry. C'è da dire che però, e siamo sempre nel campo delle supposizioni, che quei follower potevano tranquillamente stare lì da molto tempo senza che nessuno se ne fosse mai accorto. Diciamo che se prima la pagina di Chiara Ferragni era monitorata perché ogni suo post faceva tendenza e c'era la caccia al cappotto o alla borsa da lei indossata ora la si monitora per cercare un modo per accusarla ancora e ancora. E lei lo sa. Così, dopo ieri, decide di stare ancora in silenzio e forse cominciare a dosare le sue apparizioni social.

Brand Ferragni in picchiata?

E non mancano le lamentele sui prodotti del Ferragni Brand. dalle spedizioni alla qualità tutto è preso di mira. Andando su Trustpilot (community online di recensioni che consente ad aziende e consumatori di entrare in contatto attraverso i feedback autentici dei clienti) sono tantissime le recensioni negative. L'87% delle persone dà una stella ai prodotti della ferry. «Non comprate le scarpe.. pellami (o plasticami???) scarsissimi, si sono aperte in due come una noce di cocco , dopo..3-4 utilizzi????? Qualità pessima, dovrebbe ribattezzarsi Chiara Cinesagni..e se fosse onesta, lo ammetterebbe da sola…» e anche dei bijoux non ne parlano bene. «Vergognoso, comprato un anello tipo fede di brillanti. Pur togliendolo sempre per lavarmi le mani, e fare la doccia, e pie non sudando le mani, dopo nemmeno dieci giorni mi ha lasciato tutto il verderame sul dito. Orribile. E quella ha pure il coraggio di chiamarli GIOIELLI. non fatevi truffare». E sul fronte makeup, l'ultima linea lanciata da Chiara Ferragni sembrava essere un successo, e invece nel sito non se ne parla bene: «Ho visto in profumeria i trucchi della Ferragni.ORRORE!!!!Io sono una make up artist e sono inpallidita». Per non parlare delle spedizioni per chi sceglie di comprare online: «Ho fatto un ordine il 7 dicembre, è stato ritirato solo il 18 dicembre e il 20 dicembre risulta partito. Ora o il pacco sta navigando all'infinito senza mai fermarsi o non ci sono spiegazioni. Pessimi». Insomma gli affari di Chiara Ferragni sembrano non andare benissimo. Effetto boomerang dopo il caso Balocco? Probabilmente si, ma siamo sempre nel mondo delle supposizioni dove la verità era fatta di alberi di paillettes, case di diamanti e abiti di paltino. Non ci resta che aspettare e vedere in che modo Chiara Ferragni tornerà a brillare dall'olimpo di CityLife.