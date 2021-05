Fedez, la Rai vuole querelarlo: martedì si deciderà se ascoltarlo in commissione Vigilanza

La guerra fra Fedez e Rai non è ancora finita. Martedì prossimo la commissione di Vigilanza Rai si riunirà in plenaria per valutare la possibilità di ascoltare Fedez sul caso del Concertone del Primo Maggio e l'accusa di censura da parte dello stesso rapper nei confronti dell'azienda di viale Mazzini. Lo riporta Adnkronos. Era stato proprio Fedez ieri, in una lettera alla Vigilanza, a chiedere di poter dire la sua di fronte alla Commissione.

APPROFONDIMENTI ROMA Fedez e il Concertone del Primo Maggio: «Chiedo di essere... PERSONE Fedez, Baudo: «Se avessi condotto io il Concertone avrei spento... POLITICA Concertone, Fedez-Rai: «Lo rifarei di nuovo, quanti devono... INVISTA Salvini: "Fedez? Abbiamo parlato troppo di questo tizio" TELEVISIONE Fedez-Rai3, Di Mare sulle polemiche del Concertone: «Mai... INVISTA Salvini: "Fedez? Vorrei confronto dove vuole, in autogrill o nel suo... LO SCONTRO Fedez al bando, caos Rai. «Vogliamo le sue scuse»....

Fedez e il Concertone del Primo Maggio: «Chiedo di essere ascoltato in commissione Vigilanza Rai»

La querela - La Bicamerale dovrà decidere, a fronte del regolamento dell'organismo parlamentare, se l'audizione di un soggetto terzo, citato in Commissione, rientri nelle funzioni della bicamerale stessa. Ma non finisce qui. L'accusa del rapper alla Rai è allo studio di Viale Mazzini, che sta decidendo se querelare Fedez. Se si intraprendesse questo percorso vi sarebbero contorni giudiziari che potrebbero costituire un elemento ulteriore di valutazione per la Commissione.