Fedez come sta, X Factor pensa a un sostituto per i live? Ecco i nomi che circolano

Dopo essere stato sottoposto a trasfusioni di sangue, le condizioni di Fedez sono ora stabili. C’è la possibilità di una luna degenza. Il cantante infatti è ancora in ospedale a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere: ce la farà ad essere presente in studio per i live di X Factor?

Quando iniziano i live

Fedez è uno dei giudici dell’attuale edizione di X Factor che ha appena finito di trasmettere le tre puntate di Auditions.

Mancano quindi solo altre tre puntate, meno di un mese, all’inizio della fase dei live del programma, l’unica in diretta. Riuscirà Fedez a tornare in forma per il 26 ottobre? E se non sarà così cosa succederà?

Il collegamento da casa

Il rapper potrebbe essere presente in collegamento, soluzione usata tante volte nel talent concorrente, Amici, negli anni passati quando uno dei professori era affetto da Covid. Il collegamento potrebbe avvenire direttamente dall’ospedale o nelle migliori ipotesi, da casa, se le condizioni del giudice del talent dovessero migliorare.

Il possibile sostituto

Secondo rumors provenienti da ambienti televisivi, Fedez potrebbe essere sostituito a X-Factor dal suo collega e amico J-Ax con cui ultimamente i rapporti si sono appianati, come dimostra anche la hit estiva “Disco Paradise”. Un’altra opzione papabile potrebbe essere l’altra voce di “Disco Paradise”, Annalisa, che fa parte della stessa agenzia di Fedez ed è in cima alle classifiche musicali ormai da mesi