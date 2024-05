Non binario, cosa significa? Non sono né lui, né lei: tutto quello che c'è da sapere su questa identità di genere

Nemo, il cantante svizzero 24enne, è la prima persona non binaria a vincere l'Eurovision.

Ma cosa significa essere non binario?

Il significato

Il termine non binario indica il non riconoscersi strettamente né nel genere maschile né in quello femminile e in inglese si riferiscono a se stessi con i pronomi they/them (loro/essi). Identificarsi nel genere non-binario significa non riconoscersi nella tradizionale distinzione uomo/donna. Chi vive questa identità non si sente esclusivamente uomo o donna, ma si può percepire come entrambi, una combinazione dei due, o direttamente “altro”. Secondo la Human Rights Campaign, tale definizione comprende chi non si identifica esclusivamente come uomo o donna. «Le persone non-binarie possono identificarsi come uomo e donna, come una via di mezzo o come una persona che non rientra in queste categorie», si legge sul sito.

Le identità non binarie

Le identità non binarie (in inglese: genderqueer oppure nonbinary, non-binary, o enby dall'abbreviazione NB) sono quelle identità di genere che sono al di fuori del cosiddetto binarismo di genere, ovvero non strettamente e completamente maschili o femminili. Le identità non binarie talvolta possono rientrare nel termine ombrello transgender, poiché le persone non binarie si identificano tipicamente con un genere diverso dal genere assegnato, ma possono anche essere soltanto non conformi a tale genere.

Le persone non binarie possono identificarsi come appartenenti a più di un genere, a nessun genere o oscillanti tra generi. L'identità di genere è distinta e indipendente dall'orientamento sessuale. L'espressione nasce come reazione allo standard sociale che divide gli esseri umani in maschi e femmine. Le persone che si identificano come non binarie rifiutano completamente questa concezione, dice Courtney D'Allaird, vicedirettrice del Gender and Sexuality Resource Center dell'Università di Albany. «Quello che rivendicano è di essere molto più complessi di così. Non vogliono essere incasellati».

Le icone "non binarie"

Dalla cantante americana Demi Lovato all'attrice Elliot Page, sono molte le star che hanno abbracciato questa definizione. Il 19 maggio scorso, Demi Lovato ha fatto coming out come persona non binaria, annunciando l’utilizzo dei pronomi They/Them.“Cambierò ufficialmente i miei pronomi in They/Them. Sento che questo rappresenti al meglio la fluidità nella mia espressione di genere”. “Non solo la mia vita è stata un viaggio per me stessə. La vivevo anche per quelli che si trovano dall’altra parte delle telecamere“.

Elliot Page

Sebbene ormai tutti conoscano la transizione di Elliot, la sua identità non binaria viene spesso trascurata. Nella sua prima intervista dopo il coming out come persona trans, Elliot ha rivelato che gli piace definirsi un “ragazzo transgender”, ma anche non binario e queer. “È un viaggio complicato e un processo in corso“, aveva sottolineato il divo, da poco tornato su Netflix.

Janelle Monae

Janelle Monáe ha rivelato per la prima volta la sua identità non binaria l’anno scorso durante lo show Red Table Talk di Jada Pinkett Smith.La cantante americana nominata otto volte ai Grammy Awards, scopertasi attrice e vista nei film Moonlight, Il diritto di contare e Glass Onion – Knives Out, ha fatto così il suo coming out – anche se lei preferisce definirlo “coming in” -: «Semplicemente non mi vedo solo come una donna. Sento tutta la mia energia. Sento che Dio è molto più grande del “lui” o del “lei”». Monáe, che si era dichiarata pansessuale nel 2018, ha aggiunto: «Starò sempre con le donne nere. Ma vedo solo tutto ciò che sono, oltre il binario».