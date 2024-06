Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, stasera in tv il concerto del rocker: scaletta e anticipazioni

Era l'11 e il 12 giugno 2022 quando Vasco riempiva il Circo Massimo con 140.000 spettatori. Due date straordinarie diventate ora film. Un concerto meraviglioso di un grande artista italiano, una festa di musica e parole in uno scenario unico al mondo.

Vasco Rossi a Roma, l'abbraccio tra i fan è in piazza: gridi di gioia e telefonini in alto per filmare l'indimenticabile momento

Andrà in onda stasera in tv, mercoledì 5 giugno alle 21.20 su Rai 1 in prima visione «Vasco Live Roma Circo Massimo XXII”, il documentario che porta sullo schermo le immagini e il racconto dei due concerti che Vasco Rossi ha tenuto a Roma l’11 e il 12 giugno 2022.