Fedez come sta, presto le dimissioni. Ma la partecipazione a X Factor resta ancora un'incognita

Fedez potrebbe essere dimesso a breve dall'ospedale.

Il ritorno a X Factor

Quanto all'atteso ritorno dell'artista a "X Factor", per la fase dei live che inizierà fra 3 settimane, giovedì 26 ottobre, è impossibile azzardare previsioni. Resta tuttavia il fatto che, se le condizioni di salute di Fedez continuassero a migliorare come pare in queste ore, potrebbero non esserci preclusioni sulla sua presenza al tavolo dei giudici. Tra le ipotesi anche un collegamento da casa. Il rapper potrebbe essere presente in collegamento, soluzione usata tante volte nel talent concorrente, Amici, negli anni passati quando uno dei professori era affetto da Covid. Nel caso, invece, le sue condizioni non gli permettessero di partecipare al programma, si era parlato di possibili sostituti come J-Ax o Annalisa.

Cosa ha detto Chiara Ferragni

Dopo giorni di silenzio social (e non solo), la moglie Chiara Ferragni ha finalmente rotto il silenzio. Prima con un post su Twitter dove ringraziava tutti i suoi follower. «Vi leggo e vi sono grata». Poi intercettata fuori dall'ospedale alla domanda di un cronista su come sta Fedez ha risposto: «Meglio, grazie». Poi si è allontanata senza aggiungere altro.