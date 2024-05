Fedez come sta? Cattelan: «Ha problemi di salute, non sarà nel mio programma. Per lui avevamo pensato a un trattamento diverso»

Non è un periodo facile per Fedez: prima la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, poi la storia del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino per cui risulta indagato e ora il forfait nel nuovo programma di Alessandro Cattelan per motivi di salute.

Ma cosa è successo e come sta Fedez?

Fedez, l'ex amica: «Irriconoscibile, sta commettendo gravi errori e non pensa alle conseguenze». Le rivelazioni

Come sta

Il rapper avrebbe dovuto partecipare stasera, 20 maggio, come ospite alla puntata d’esordio del nuovo programma di Cattelan "Da vicino nessuno è normale". La sua presenza era stata prima confermata, poi smentita, poi nuovamente confermata fino alla pubblicazione di una nota della Rai in cui l'azienda ha fatto sapere: «Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio del nuovo programma in onda da lunedì 20 maggio». Sembra che le ragioni siano più serie del previsto e che l’artista abbia dovuto far fronte a una nuova disavventura fisica dopo le tante che ha superato in questi anni. Da marzo 2022, quando gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas, Fedez ha avuto una lunga serie di problemi di salute. Nessun indizio però è arrivato dal diretto interessato che in questi giorni ha continuato a postare sul suo Instagram, proprio nelle ore in cui veniva registrata la puntata del programma Rai, dando conto dell’inizio dei lavori per il suo nuovo album per il quale sarebbe tornato in sala di registrazione.

Cosa ha detto Cattelan

Alessandro Cattelan ha raccontato che l'intenzione iniziale era quella di chiedere a Fedez di partecipare al matrimonio di uno sconosciuto. I piani sono cambiati quando sono uscite le notizie che vedevano Fedez protagonista di una presunta rissa. Poi, il comunicato che annunciava che per problemi di salute Fedez non avrebbe partecipato al programma Da vicino nessuno è normale. Cattelan ha spiegato: «Lo sappiamo tutti che l'attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo…ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio».