Fantasanremo, la diretta dei bonus e dei malus: Fred De Palma e Clara partono già con un +10 (senza nemmeno cantare)

Torna il Festival di Sanremo e con lui il Fantasanremo, il fantasy game basato sulla competizione canora, consistente nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara. Dai bonus (e malus) legati al piazzamento in classifica a quelli per accessori indossati, frasi pronunciate o gesti eseguiti sul palco, saranno moltissimi i criteri alla base dei punteggi assegnati ad ogni artista.

Dopo la pioggia di bonus di Dargen D'Amico, La Sad e Mahmood, chi farà più punti stasera?

FantaSanremo, la guida: i bonus, il regolamento, i cantanti più scelti e i numeri da record (con 4 milioni di squadre)