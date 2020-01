Salvini su Fabio Volo e Fedez: «Due milionari di sinistra, mentre loro facevano soldi io combattevo la mafia a colpi di ruspa» Video

Matteo Salvini risponde agli attacchi di Fabio Volo e Fedez definendoli «due milionari di sinistra». Il leader della Lega si è espresso così durante l'intervista a Dritto e Rovescio in onda su Rete 4. Fabio Volo e Fedez si erano scagliati contro l'ex ministro dell'Interno in seguito al gesto di Salvini di citofonare a casa di una famiglia di origine tunisina colpevole, secondo Salvini, di spacciare droga nel quartiere Pilastro a Bologna.

Fedez risponde dopo l'attacco: «Io a Ibiza come rapper, tu al Papeete da ministro»

«Mentre Fedez e Volo facevano i soldi, giustamente, scrivendo libri o canzoni - dice il leader della Lega - io in un anno da ministro ho contribuito alla confisca di 7 miliardi di euro di ville e macchine alla mafia, camorra e 'ndrangheta e ho dato il primo colpo di ruspa a una villa confiscata ai Casamonica. Lezioni di antimafia da questi due milionari di sinistra non ne prendo».



La risposta di @matteosalvinimi a @Fabiovoloo: "Mentre lui e @Fedez facevano i soldi scrivendo libri e canzoni, io combattevo la mafia a colpi di ruspa!"

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/QKCGUcbb1y — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) January 23, 2020

Fabio Volo, bacchettato da Linus, aveva parlato così di Salvini durante la sua trasmissione Il Volo del Mattino in onda su Radio Deejay: «Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str***o, sei solo uno str***o senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli». Fedez invece attraverso Instagram lo aveva schernito: «Il buon Matteo forse voleva vestire i panni del giustiziere, mi è sembrato più un testimone di Geova mancato».