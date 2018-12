Eros Ramazzotti, dopo i 60 concerti americani si aggiungono al tour altre 14 date europee: debutto il 17 febbraio a Monaco

Sarà un tour-monstre. Dopo l'annuncio di 60 show in Nord e Sud America con cui Eros Ramazzotti toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, San Paolo e Santiago del Cile, si aggiungono 14 nuovi appuntamenti in Europa per il

Vita ce n'è World Tour

che ha già registrato vendite per oltre 200 mila biglietti per i primi concerti europei e il sold out della data di debutto a Monaco di Baviera del 17 febbraio, che è raddoppiata. Il tour mondiale dell'artista tornerà in Europa a luglio e agosto con altre date in Francia, Italia, Spagna, Austria e Croazia per arrivare l'11, il 12 e il 14 settembre all'Arena di Verona e il 3, 4 e 6 agosto al Teatro Antico di Taormina con tre speciali appuntamenti.



Eros Ramazzotti porterà sui palchi più prestigiosi, oltre ai grandi successi che l'hanno reso celebre in oltre 30 anni di carriera, le canzoni del nuovo album

Vita ce n'è

scito per Polydor il 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola. Inoltre Eros ha preparato una sorpresa in occasione dell'arrivo del Natale: da mercoledì 12 dicembre sarà online il video di

In primo piano

, mentre da venerdì 14 dicembre il brano scritto per lui dall'amico Lorenzo Jovanotti sarà in rotazione radiofonica. Il video, girato alla Villa Reale di Monza, è caratterizzato da un mood intimo e raccolto che rende a pieno l'emozione e l'intensità espresse dalla canzone.

