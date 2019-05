Serata a sorpresa con Vanzina, tutti a cantare Sinatra

Un tuffo nel passato in una serata di musica e cinema iniziata al Brancaccio, con il concerto “Essenze Jazz” di Eduardo De Crescenzo, e finita a tarda notte, in un locale del quartiere Prati. Una notte dedicata a Frank Sinatra, con Enrico Vanzina a raccontare la genesi di “Vacanze di Natale”. Un susseguirsi di racconti e performance musicali: regista della serata a sorpresa, il giornalista e produttore Pascal Vicedomini. Impossibile resistere. A riscaldare l’ambiente ci hanno pensato i padroni di casa Tania Mancini e Livio Di Filippo, voce e chitarra Jazz, che hanno proposto classici di The Voice.

Poi è entrato in scena Enrico Vanzina: seduto al pianoforte, in perfetto stile Gerry Calà, ha cominciato a suonare i grandi classici del pianobar. Dopo una pausa gastronomica, spinto dall’amico primario Pino Petrella, il protagonista assoluto è diventato De Crescenzo che insieme al sassofonista Daniele Scannapieco e al pianista jazz anglo-salernitano Julian Oliver Mazzarello, ha dato vita a un inatteso spettacolo di canzoni e racconti fino all’alba. Poi tutti a casa con il ricordo di momenti indimenticabili e il desiderio di organizzare al più presto una seconda puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA