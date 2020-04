Coronavirus, Annunziata dimessa da Spallanzani: è negativa

Coronavirus Lucia Annunziata è stata dimessa oggi dall'ospedale Spallanzani di Roma, dove era stata ricoverata una settimana fa per sospetto Covid-19. A quanto si apprende, alla giornalista è stata diagnosticata una grave forma di polmonite interstiziale bilaterale che, come quelle causate dal coronavirus, le ha dato per giorni febbre e difficoltà respiratorie.

Sampdoria, Ranieri: «Un mio giocatore è tornato positivo»

Annunziata, risultata poi negativa al tampone per il covid-19, è stata trattenuta in ricovero ospedaliero fino al miglioramento complessivo delle sue condizioni di salute. Oggi, sempre a quanto si apprende, è stata dimessa e dovrà proseguire il recupero, con terapia farmacologica a sostegno, presso il suo domicilio.

Covid 19, lo pneumologo: «La prima malata di Roma di nuovo ricoverata, tamponi falsi negativi»

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA