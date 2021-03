Cinema e teatri aperti dal 27 marzo, Franceschini: «Dpcm firmato già oggi, i ristori non scompaiono»

«Stiamo andando verso le riaperture del 27 marzo, del teatro e del cinema, con un protocollo molto dettagliato, il dpcm verrà firmato probabilmente oggi». Così Dario Franceschini, ministro della Cultura, a Rtl 102.5. «Si parla - sottolinea - di zona gialla». «Saranno spettacoli limitati nel pubblico e negli orari, se le cose vanno bene di avvieremo poi alla normalità, è un primo segnale», dice ancora il ministro.

Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei week end. pic.twitter.com/xpNsLUfWE6 — Dario Franceschini (@dariofrance) February 26, 2021

«È stato un anno complicato, per tutti, famiglie e imprese, all'inizio sapevamo poco del virus, non avevamo punti di riferimento, risultati verranno giudicati nel tempo». «Cultura e turismo sono stati i settori più colpiti, la cultura tornerà più importante di prima, come il turismo, ma il tema era attraversare il deserto, abbiamo fatto il possibile», ricorda Franceschini.

«Non scompaiono i ristori, continueremo a sostenere il settore fino a che la crisi continuerà. Anche quest'anno - erogheremo il fondo unico per lo spettacolo indipendentemente dalle alzate di sipario e continueremo a dare i ristori e a sostenere il settore anche con le aperture limitate». Fare Sanremo 2021? «È stata una scelta corretta quella di tenere il festival, molti spettacoli sono avvenuti in streaming, il teatro è teatro e le regole sono le stesse. Viva Sanremo, sia un segnale di voglia di ritorno alla normalità».

