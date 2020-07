Chi è Ciavy di Temptation Island ? «Ecco perché si chiama così». Polemiche dopo la prima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia. A far parlare di sé la coppia Ciavy-Valeria, destinata a diventare uno dei capisaldi di questa nuova edizione.



Il comportamento di Ciavy nei confronti della fidanzata avrebbe fatto indignare i fan, che lo hanno giudicato poco rispettoso. In ogni caso, il pr romano sembra imporsi come uno dei protagonisti di quest'anno. Ma chi è davvero Ciavy?



Nato a Roma nel 1985, il vero nome è Andrea Maliokapis. Ciavy, infatti, non sarebbe altro che un soprannome e pare derivi da «er ciavatta». Tra le sue passioni, la box, sport che pratica. Ultimo aggiornamento: 12:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA