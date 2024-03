Carolina Marconi a Verissimo: «Ho condiviso con mia madre la battaglia contro il tumore. Mi sento una miracolata»

È stata un'intervista emozionante quella di Carolina Marconi a "Verissimo". Ospite di Silvia Toffanin, l'attrice e showgirl è arrivata in studio insieme alla madre, con la quale ha condiviso la battaglia contro il tumore.

L'intervista

Dal racconto del tumore alla rinascita, passando per il rapporto con la madre, Carolina Marconi è stata oggi protagonista di una lunga intervista su Canale 5.

Ospite a "Verissimo" insieme alla madre Soraya, la showgirl ha ripercorso la sua battaglia, commovendosi più volte insieme alla conduttrice Silvia Toffanin: «Mia mamma mi ha sostenuta tanto, mi è stata tanto vicina. Quando mi hanno dato la notizia della malattia lei era con me e con Alessandro. Non mi ha mai lasciato la mano. Quando mi facevano male le ossa lei stava ore e ore a massaggiarmi».

Un periodo difficile anche per la madre, che ha sempre sostenuto Carolina: «Quando si tratta di una malattia che puoi affrontare per te stessa è una passeggiata. Ma quando ad essere malato è un figlio il discorso è diverso. Io anche avevo un tumore, ma non glielo avevo detto. Carolina lo ha scoperto sentendo la sorella parlare al telefono. A quel punto lo abbiamo affrontato insieme». Un percorso complicato, superato però da entrambe: «Ho toccato il fondo più volte. Mi sento una miracolata. In questi casi il sostegno della famiglia è molto importante. È un periodo della mia vita bello. È bello raccontarlo, sono viva. La vita è ancora più bella di prima. Ho imparato ad essere felice nel momento. Sono felice ora, non nel futuro e non nel passato. Per questo mi godo qualsiasi cosa», ha raccontato Carolina Marconi.