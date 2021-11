Carlo Verdone e la "pennichella" di Christian De Sica dopo pranzo

«Ora in campagna. La vera Vita da Carlo con i figli Paolo e Giulia e lo zio Christian De Sica crollato dopo il pranzo domenicale. Un abbraccio a tutti voi. Carlo Verdone». La foto postata dai due attori ha reso la domenica ancora più dolce per i milioni di follower che seguono, da anni, i loro amati. Uno scatto personale ma condiviso sui social di Carlo Verdone che, in pochi minuti, ha raggiunto migliaia di like e commenti. Una pioggia di cuori e applausi, soprattutto per la "pennichella" di De Sica. «Che bello vedere la normalità di due bravissimi attori una domenica in famiglia» scrive Rosalba. E poi: «Carlo grazie di essere nelle nostre vite» commenta Valentina. «Christian ha fatto la fine di Postiglione» cita da Compagni di Scuola l'utente Gabriele.

Tantissimi i complimenti alla famiglia: «Ti ammiro molto: oltre ad essere un bravissimo attore e regista, sei una persona molto umana, garbata e rispettosa. E si vede che hai un grande cuore» dice Giorgia. Insomma un successo di normalità che conferma quanto Carlo Verdone sia apprezzato dal suo pubblico. Proprio nei giorni in cui è uscito il suo ultimo film su Amazon.