Claudia Gerini di nuovo innamorata: «Non sono stata mai lasciata. Carlo Verdone? A 25 anni avevo una vita disordinata»

«L’amore per Linda e Rosa, le mie due figlie, è una spinta gigante per dare il massimo sul lavoro e come persona». E l'amore per Claudia Gerini è stato fondamentale nella sua vita.

Essenziale. Anche quello di coppia. «Non ho mai in mente un uomo ideale. Per me, l’amore è un’entità che ti coglie, non lo scegli, arriva e ti prende. Si presenta non quando lo vuoi ma quando sei pronto ad accoglierlo, se non sei distratto e sei lì ad allacciarti la scarpa. Quando sento dire: non so se lo amo, dico: allora, non è amore; se ami, lo sai...».

Al Corriere della Sera, nell'intervista a Candida Morvillo, l'attrice però racconta che anche a lei sono capitate delle storie dove pensava fosse amore e invece era un calesse: «Però, fin da ragazzina, sono stata guidata dalla passione del mio lavoro e questo mi ha consentito di tenermi lontana da situazioni che potevano farmi soffrire». Poi ancora: «L’amor proprio si è rafforzato diventando madre, con la protezione del nucleo, stando in un progetto di vita più grande, ma non sono mai stata autodistruttiva. Sono sempre stata attenta a non farmi male, forse perché sono sempre stata abituata ad avere una responsabilità professionale».

E «già allora, se vedevo la gelosia, scappavo subito. Nessuno poteva dirmi non fai questo o quello, né poteva succedere che amassi talmente tanto qualcuno da rinunciare a un’opportunità di lavoro per lui. La mia realizzazione non l’ho mai messa dietro a nessun amore. E non potrei amare un uomo che non ha il piacere di vedermi realizzata. Infatti, ho il radar per evitare narcisisti ed egocentrici».

Il suo primo fidanzatino a 16 anni, «il mio buddy che mi ha poi condotto nel magico mondo dell’amore fisico». Ha avuto una storia con Gianni Boncompagni («La differenza d’età finisce poi per sentirsi nel lungo raggio»), poi un flirt con Carlo Verdone «ma a 25 anni, avevo una vita un po’ disordinata proprio come Iris Blonde. Io volevo viaggiare, ballare al Dc10 di Ibiza, lui era in una fase più riflessiva. Ma siamo stati sempre amici e lo siamo ancora».

Poi i papà delle sue due figlie. Da una parte Alessandro Enginoli un manager in giacca e cravatta, dall'altra Federico Zampaglione un artista. «Due pianeti lontanissimi. Sono stati incontri di anime che hanno tirato fuori qualcosa che non potevo fare a meno di vivere. Poi, si fanno delle scelte, ma l’importante è rimanere amici, bisogna voler bene ai padri dei propri figli e io mi ricordo sempre di cosa mi ero innamorata in loro».

Claudia Gerini è mai stata tradita? Dice di no, di non saperlo. E invece sa benissimo che lei lo ha fatto: «Lo ammetto. È successo quando l’amore si era un po’ afflosciato, infatti, dopo, ci siamo lasciati». Oggi però «non potrei mai tradire e mai perdonare...». Perché oggi il cuore dell'attrice, che in carriera ha più di 70 film, batte di nuovo...

L'amore non ha età e oggi «sono in una relazione molto felice e appagante».