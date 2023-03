Cameron Diaz e il ritorno da incubo sul set, il film con Jamie Foxx bloccato: l'attore truffato per 40 mila euro

Il ritorno di Cameron Diaz sul set dopo 9 anni non è stato certo dei più facili. La star di Hollywood è stata convinta a tornare a recitare da Jamie Foxx, che l'ha incoraggiata ad assumere un ruolo in "Back in Action", nuovo film di Netflix. Ma le riprese della pellicola sono state un incubo tanto che - stando a quanto scrive The Sun - Diaz si ritirerà di nuovo dopo aver completato il suo impegno per il film.

La truffa del Rolex

Ma cosa è successo? Foxx avrebbe avuto "un crollo assoluto" sul set che ha portato al licenziamento di tre persone della produzione. E la produzione di Back In Action è stata interrotta per un'indagine di truffa.

A quanto racconta il Sun, i capi del film Netflix avrebbero contattato la polizia dopo aver appreso che un membro dello staff già in passato avrebbe rubato somme di denaro ingenti da ricche star.

La persona dello staff è stata licenziata e ci sono indagini dopo che qualcuno ha cercato di estorcere 33.000 sterline, circa 40 mila euro in contanti, da Jamie Foxx. «Sembra che abbiano cercato di offrirgli un orologio Rolex come parte dell'accordo, ma ora c'è un'indagine su tutto quello che sta succedendo».

Il ritorno di Cameron

Cameron è tornata a recitare dopo una lunga pausa. Nel film o-protagonisti sono Jamie Foxx e Glenn Close, entrambi vecchie conoscenze della Diaz. Con il primo, in particolare, ha recitato in Ogni maledetta domenica (1999) e Annie – La felicità è contagiosa nel 2014, l’ultimo lavoro prima di prendersi una pausa, ed è stato proprio Foxx a dare dal notizia dell’imminente ritorno dell’attrice sul set. Nel giugno del 2022, Foxx ha condiviso sui social l’audio di una telefonata avuta con Cameron Diaz, registrata di nascosto. Lei si dice «eccitata per la nuova occasione» e allo stesso tempo preoccupata: «Come faccio a dire che è finito il mio ritiro?», si sente dire. Presto fatto. «Spero non che ti arrabbi», ha scritto Foxx nella didascalia, rivolgendosi direttamente all’attrice, «ma ormai non si torna più indietro». Lei ha ricondiviso il post: «Solo tu potevi farmi tornare in azione!».

Cameron e la maternità surrogata

Dal 2005 è sposata con il musicista Benji Madden, chitarrista della band Good Charlotte, con cui nel 2019 ha avuto la prima figlia, Raddix, grazie all’aiuto di una madre surrogata. È stato solo nel 2020, dopo sei anni di lontananza dalla scena hollywoodiana, che Cameron Diaz ha aperto per la prima volta alla possibilità di riprendere il percorso attoriale. «Sono molto soddisfatta di dove sono e di quello che ho fatto in questi anni», disse in un’intervista con Naomi Campbell, «ma non dico che direi per forza di no a un nuovo ruolo». Per la gioia dei fan, l’occasione è finalmente arrivata.