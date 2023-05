Jamie Foxx, come sta? Ricoverato da tre settimane in gravi condizioni. Gli amici: «Pregate per lui»

Fan in ansia per le condizioni di salute di Jamie Foxx. L'attore americano è ricoverato da circa tre settimane, dopo aver accusato un malore sul set ad Atlanta. Al momento vige il massimo riserbo da parte della famiglia, ma secondo le informazioni raccolte da "TMZ" le condizioni di Jamie Foxx sarebbero molto serie. Al punto che alcune persone a lui vicine hanno esortato i fan della star di Hollywood a dedicargli tutte le preghiere e gli auguri possibili. "TMZ" riporta un appello dei cari dell'attore: «Pregate per Jamie». Quando si è sentito male Foxx si trovata sul set di "Back in Action", al fianco di Glenn Close e Cameron Diaz.

Jamie Foxx: malore e corsa in ospedale. «Complicazioni mediche», poi il miglioramento

Coma sta Jamie Foxx

Era l'11 aprile quando Jamie Foxx è stato costretto a un ricovero d'urgenza per quelle che sono state definite «complicazioni mediche». Dopo la corsa in ospedale, la figlia Corinne aveva comunque tranquillizzato i fan: «Vogliamo condividere che mio padre Jamie Foxx ha avuto delle complicazioni mediche. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo e alle giuste cure, è sulla via della guarigione - ha scritto sui social -. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy in questo momento. Con tanto amore, la famiglia Foxx».

Non sono stati rivelati i dettagli sul tipo di complicazioni, né quali siano stati i sintomi che hanno portato Foxx a farsi controllare in ospedale. Al momento non è nemmeno chiaro quanto rimarrà in ospedale e quando potrà tornare sul set.

"Back in Action", un set da incubo

Di certo il clima sul set di "Back in Action" non è dei più tranquilli. Qualche settimana fa, durante le riprese a Londra, Jamie Foxx aveva infatti dato in escandescenze sul set e al termine di una violenta sfuriata aveva licenziato in tronco diversi produttori senior. Dopo l'episodio si erano verificati dei tentativi di truffa ai danni dell'attore, che aveva immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Nello specifico, a quanto riporta il "Sun", qualcuno dello staff avrebbe cercato di ottenere «33mila sterline in contanti da Jamie Foxx, cercando di offrire un orologio Rolex come parte dell'accordo». La polizia è stata chiamata dopo aver appreso che uno dei collaboratori della produzione licenziati da Foxx potrebbe essere stato collegato a tentativi simili di estorcere ingenti somme di denaro a star in passato.