Cameron Diaz: «Il segreto per una relazione duratura? Dormire in case o camere separate»

Il segreto per una relazione duratura? Dormire in camere (o addirittura case) separate. A dirlo è l'attrice californiana Cameron Diaz. Intervenuta nel podcast «Lipstick on the Rim», l'ex membro delle Charlie's Angels ha infatti voluto sottolineare come avere i propri spazi all'interno di una relazione possa avere benefici per la coppia.

Le parole

Dormire separati dal proprio partner? Perché no.

Secondo l'attrice americana Cameron Diaz, sarebbe proprio questo il segreto per una relazione duratura. Intervenuta ai microfoni del podcast «Lipstick on the Rim» di Molly Sims insieme alla sua socia in affari Katherine Power, la protagonista de «L'amore non va in vacanza» ha infatti sottolineato la necessità di normalizzare l’idea di dormire separati, anche all’interno del matrimonio: «Fosse per me, direi letteralmente, io ho la mia casa, tu hai la tua. Abbiamo la casa per la famiglia al centro. Invece semplicemente io vado a dormire nella mia stanza, lui va a dormire nella sua e sto bene così. Abbiamo però una camera da letto al centro della casa dove possiamo riunirci».

In realtà, però, l'attrice ha poi confessato che questo discorso non varrebbe per lei e il marito, ma che è solamente un pensiero generale. Sposata dal 2015 con il chitarrista dei Good Charlotte Benji Madden, Cameron Diaz ha infatti subito specificato che il suo era un discorso ideale, che non la riguardava direttamente: «Adesso non ho questa necessità, perché mio marito è così meraviglioso. Lo dicevo prima di sposarmi».