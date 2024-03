Cameron Diaz diventa mamma a 51 anni: secondo figlio con Benji Madden

Mamma a 51 anni. È Cameron Diaz che ha avuto il secondo figlio insieme al compagno Benji Madden.

La star di Something About Mary ha rivelato la nascita del figlio Cardinal Madden in un post su Instagram. L'attrice ha dichiarato che il neonato è «davvero carino», ma non pubblicherà foto per la sua «sicurezza e privacy». Cameron non ha rivelato la data di nascita di Cardinal né come è stato concepito.

Cameron Diaz, mamma a 51 anni

Secondo figlio perché l'attrice e Benji, sposati nel 2015, hanno anche una figlia di quattro anni, Raddix. «Siamo benedetti ed emozionati nell'annunciare la nascita di nostro figlio, Cardinal Madden», ha scritto Cameron, che ha incluso un'opera d'arte con la scritta: «Un uccellino mi ha sussurrato».

Cameron e Benji si sono incrociati per la prima volta nel 2014 e si sono fidanzati a dicembre dello stesso anno.

Ma è ancora possibile avere un figlio a 51 anni? Diaz ne ha parlato apertamente al Kelly Clarkson Show nel 2022.

Ha detto che essere madre è «la cosa migliore che abbia mai fatto nella vita», ma ha rivelato di avere una «lista di controllo» per quando i tempi diventano un po' «difficili».

Cameron Diaz: «Il segreto per una relazione duratura? Dormire in case o camere separate»

Cameron Diaz, prossimi film

Cameron si è inizialmente ritirata dalla recitazione dopo il suo ruolo nel film Annie del 2014, ma è poi tornata a recitare in Back In Action di Netflix accanto a Jamie Foxx. I due sono stati avvistati all'inizio dell'anno sul set dopo che l'attore si era ripreso in seguito a un incidente di salute quasi mortale. Il film d'azione e commedia è diretto da Seth Gordon e vede nel cast anche Glenn Close, Andrew Scott e Kyle Chandler. La sinossi della trama del progetto è rimasta per lo più segreta e non è ancora stata annunciata una data di uscita. All'inizio di questo mese, è stato anche riferito che la Diaz era in trattative finali per lavorare con Keanu Reeves e il regista Jonah Hill in un progetto intitolato Outcome.