Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, la verità che l'uomo le tiene nascosta. «Non gli ha ancora detto niente»

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

GFVip, Miriana Trevisan e la dichiarazione a Biagio D'Anelli

Miriana Trevisan, dopo l’uscita di Nicola Pisu per volere del pubblico, si è molto avvicinata al nuovo entrato, Biagio D’Anelli. I due sono immediatamente diventati amici ma negli ultimi giorni, complice anche una notte passata insieme, i sentimenti almeno da parte dell’ex velina sembrano essere cambiati. Miriana infatti, presente anche Giacomo Urtis, ha confessato in tono scherzoso i suo sentimenti per a Biagio: «Dentro questa bolla può succedere – ha raccontato - a me è successo e una persona si è innamorata di me. Con Nicola c’era una semplice attrazione fisica, con te c’è un po’ di più a livello mentale». Biagio ha poi chiesto «A che punto siamo quindi?», e la Trevisan l’ha lasciato senza parole rispondendo: «Che ti amo, ma tu mi rifiuti!». Il punto è però che ultimamente D’anelli ha rivelato ai coinquilini di avere una fidanzata che l’aspetta fuori dalla casa, informazione che però non ha ancora dato all’ignara Miriana…