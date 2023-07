Barbara D'Urso fuori da Mediaset, Luxuria: «L'ho sentita. Se è affranta? Sono certa abbia già altri progetti»

L'addio di Barbara d’Urso a Mediaset ha generato molte polemiche. E anche Vladimir Luxuria non si è esentata dal commentare la “bomba” lanciata dalla storica conduttrice di Canale 5. L'opinionista de L’Isola dei Famosi ne ha parlato a FanPage: «Con Barbara d’Urso ci siamo scritte - racconta Vladimir -.

L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli».

Barbara D'Urso fuori da Mediaset, cosa è successo? Gli attacchi per la tv trash: cosa c'è dietro l'addio a Pomeriggio 5

La bomba

Dopo ben 14 anni al timone del programma, l’addio della d’Urso a Pomeriggio 5 è stato ufficializzato proprio da Mediaset, con un comunicato stampa. Nessuna parola proferita da Barbara, per il momento. A parlare per lei ci ha pensato nelle scorse ore sua sorella, condividendo il suo disappunto sui social network e facendo intendere che non c’è stato un addio poi così piacevole tra Cologno Monzese e d’Urso.

Il motivo

A commentare tutto è Vladimir che non sa esattamente cosa sia successo: «Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità. Se l’ho sentita affranta? Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti».