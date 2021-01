Tommaso Zorzi sporca il bagno della casa. Samantha De Grenet disgustata: «È inagibile». Il più amato della Casa del Gf Vip si è reso protagonista di uno scherzo che ha coinvolto tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. L'influencer è entrato in bagno e, di nascosto, ha sporcato il water con del cioccolato usato per preparare una torta. Le prime a cascare nel tranello sono state Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò, indignate per le condizioni in cui «qualcuno» aveva lasciato il bagno. Complice di Zorzi è stato Andrea Zelletta, che ha retto il gioco del coinquilino invitando gli altri a guardare il water, definito da tutti «inagibile».

Proprio Samantha De Grenet, che aveva visto Tommaso entrare in bagno, è sembrata la più disgustata dall'accaduto e, fra le righe, ha provato a dare la colpa all'influencer. È passato poco, tuttavia, prima che i concorrenti si rendessero conto che quello in bagno era cioccolato e che si trattava di uno scherzo di Zorzi e Zelletta. Dopo le risate e le battute di rito, Tommaso e Andrea si sono armati di guanti e spazzolone e hanno ripulito il water. Che, per fortuna, era sporco solo di cioccolato.

