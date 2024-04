Malore al concerto di Arisa, la cantante blocca l'esibizione e grida: «Ambulanza, ambulanza»

Momenti di paura per Arisa. La cantante protagonista ora di The Voice Senior è anche in tournèe e proprio ieri durante un concerto a Sessa Arunca (Caserta), c’è stato un brutto imprevisto.

Malore al concerto di Arisa: cosa e successo

Il giudice di The Voice Senior ha bloccato il concerto e dal palco ha cominciato a gridare: «Che succede? C’è qualcuno che si sente male ragazzi. L’ambulanza, ambulanza, chiamate l’ambulanza. Che succede ragazzi? Madonna mia ragazzi però non mi fate queste cose».

Arisa ferma il concerto e soccorre una fan che si sente male e nel frattempo ci regala il meme migliore del 2024 🚑



COMUNQUE LA RAGAZZA STA BENE 💖 pic.twitter.com/uVKl85gczX — 𝑯𝒐𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒕𝒐𝒊𝒑𝒊𝒂𝒏𝒊 𝓡☼𝑒 𝓡 ☽ (@Hocambiatoipian) April 3, 2024

Dal video postato sui social si vede la cantante scendere dal palco per accertarsi di come stesse la sua fan: per fortuna tutto è andato per il meglio e l'intervento di Arisa è diventato già un meme.