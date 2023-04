Ariana Grande (irriconoscibile) risponde ai fan preoccupati: «Prendevo antidepressivi e alcol: sto bene ora, non prima»

Ariana Grande rompe il silenzio. La cantante e attrice, dopo i numerosi commenti social sul suo aspetto fisico (apparso molto diverso dal solito nelle ultime uscite pubbliche), ha deciso di condividere un video su TikTok in cui fa chiarezza sulle sue condizioni di salute: «Voglio parlare delle vostre preoccupazioni sul mio corpo - afferma mostrandosi con un filo di trucco e i capelli legati - e dirvi cosa significa essere una persona con un corpo a cui viene prestata così tanta attenzione».

Ariana Grande prosegue: «Penso che dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone, a prescindere da tutto. Anche se dite qualcosa di gentile, o avete buone intenzioni in quel che dite, sano o non sano, grande o piccolo, questo o quello, sexy o no, ecco, bisognerebbe comunque lavorare per cercare di parlarne un po’ meno. Dovremmo aiutarci a proteggerci e a tenerci al sicuro».

Ariana Grande, gli antidepressivi e l'alcol

La star americana (365 milioni di follower su Instagram) rivela di essere perfettamente in forma, sebbene la gente pensi il contrario: «Ci sono molti modi per sembrare in salute e bellissimi. Per quanto mi riguarda, il corpo che avevo, e a cui mi comparate, era la versione meno sana di me. Prendevo parecchi antidepressivi e ci bevevo sopra, mangiando male. È stato uno dei momenti più bassi della mia vita e vuoi considerate quello un momento in cui il mio corpo stava bene quando in realtà non stavo per nulla bene».

La cantante poi aggiunge: «So che non dovrei spiegarvi questo, ma penso che ad aprirsi ed essere vulnerabile possa portare a qualcosa di buono». Ariana Grande conclude: «Voglio però darvi il mio amore e ricordare che siete bellissime e bellissime in qualsiasi fase della vita voi siate. Siete bellissimi nonostante quello che state passando, nonostante il peso o il makeup che indossate».