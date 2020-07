Andrea Delogu, attacco di tosse alla Vita in Diretta: costretta ad abbandonare lo studio. «Masi continua tu»

Imprevisto per Andrea Delogu, la conduttrice della Vita in Diretta su Rai1 è stata costretta a passare il testimone al collega Marcello Masi per un contrattempo fastidioso. Ma andiamo con ordine.

I conduttori stavano parlando della polemica che ha investito Andrea Bocelli dopo le sue dichiarazioni sul lockdown. Ieri, l'artista ha chiesto scusa e oggi Andrea Delogu avrebbe dovuto leggere un post di Alessandro Gassman in cui diceva di apprezzare le scuse di Bocelli. Ma qualcosa è andato storto. Proprio in quel momento, la conduttrice è stata colta da un attacco di tosse che non le ha permesso di proseguire.

«Marcello scusami, puoi continuare tu?», ha chiesto Andrea Delogu allontanandosi dal centro studio. Il giornalista ha concluso quindi lo spazio da solo. E una volta che il piccolo imprevisto è stato passato, la conduttrice è tornata in studio.

Ultimo aggiornamento: 18:50

