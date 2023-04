Amici 22, slitta la finale: la decisione (a sorpresa) di Mediaset. Ecco il motivo

Cambia la data della finale di Amici di Maria De Filippi. Se inizialmente la finale era prevista per sabato 13 maggio, Mediaset l'ha spostata a domenica 14 maggio. Qual è il motivo? L'Eurovision. Infatti, sabato 13 maggio Rai 1 trasmetterà la finale dell’Eurovision Song Contest, rappresentata in Italia da Marco Mengoni. Dunque, Mediaset avrebbe preferito evitare lo scontro di share tra Rai 1 sia Canale 5, rimandando l'ultima puntata di Amici.

In precedenza

Non è la prima volta che Mediaset prende una decisione simile. Lo scorso anno, infatti, è successa la stessa cosa. La finale di Amici 2022 era stata calendarizzata a sabato 14 maggio. Quando uscirono le date dell’Eurovision venne fuori che ci sarebbe stata una sovrapposizione tra i due programmi. Ed ecco che Mediaset aveva deciso di spostare di un giorno l’evento, trasmettendolo domenica 15 maggio 2022.

La gara

Continua la gara del talent show che nella fase del serale, si fa sempre più combattiva. Ad oggi, chi ha abbandonato la scuola, non senza polemiche (una buona fetta del pubblico non si è trovato d’accordo con alcune eliminazioni), sono stati Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli, Samuele Segreto e Alessio Cavaliere. In gara per la vittoria finale, per il team formato da Emanuel Lo – Lorella Cuccarini, ci sono Angelina Mango, Giovanni Cricca e Maddalena Svevi; mentre per la squadra capitana da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ecco Aaron Cenere, Isobel Kinnear e Ramon Agnelli; infine, per il team di Raimondo Todaro e Arisa, restano in corsa Mattia Zenzola, Wax e Federica Andreani.