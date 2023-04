Amici 22, Ramon vince il ballottaggio finale, Federica eliminata. Maria De Filippi: «Ho dovuto chiamare i suoi genitori»

L'eliminata del quinto serale di Amici 22, andato in onda sabato 15 aprile, è stata Federica Andreani. La cantante ha sfidato al ballottaggio finale Ramon, il ballerino, pupillo della maestra Celentano. Come sempre il verdetto è stato svelato da Maria De Filippi con i ragazzi in casetta.

Federica eliminata

Il primo a parlare è Ramon: «Grazie di tutto, mi sono sentito di nuovo in famiglia ed è la cosa che ho sempre desiderato. Sono stato coccolato e amato da tantissime persone e ogni giorno ero sempre più stupito perchè non ho mai avuto questa cosa, sono sempre stato molto solo. Qui invece ho avuto l'onore di contarle su più di una mano, ed è stato molto bello. È stata luce essere qui dopo tante lotte e battaglie. Spero che le persone con cui ho lavorato siano orgogliose di me».

L'aneddoto di Maria De Filippi su Federica



A consolarlo in casetta c'è Isobel che piange e ride contemporaneamente. Insieme a Federica, invece c'è Angelina. Federica «sto male», Maria De Filippi svela un dettaglio sui suoi esordi: «Non so se lo sapete ma Federica ai casting di luglio si nascondeva, poi i provini sono andati avanti, il giorno prima dell'ammissione della scuola mi dicono che se ne vuole andare e io la faccio salire per sapere perché, e lei mi ha detto che stava iniziando a frequentare uno e io le ho detto che mi sembrava matta "se ti vuole bene ti aspetterà". In più ai genitori ha raccontato una balla dicendo che l'avevo cacciata io e invece io mi sono fatta dare il numero di telefono dei genitori e ci ho parlato». «Io ti devo ringraziare - dice Federica tra le lacrime - perchè era solo una scusa perché avevo paura. Grazie per tutte queste possibilità e tutte queste cose che non mi sarei mai immaginata». Angelina ha per lei solo parole bellissime «È una persona di cui si ha bisogno».

Il verdetto

Tutti i ragazzi in gradinata per il verdetto finale. «Più andiamo avanti, più diventa difficile per tutti - spiega ai ragazzi la De Filippi - vi ricordo che è un programma televisivo e che c'è un vincitore per il canto e un vincitore per il ballo, è importante che non venga vissuta come una sconfitta personale». L'eliminata del quinto serale di Amici è Federica Andreani.