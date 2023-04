Amici 22, spoiler quinta puntata: Cricca in lacrime dopo il ballottaggio, De Filippi blocca la registrazione?

La quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha visto Ramon e Federica in ballottaggio finale. Questo è ciò che emerge dalle anticipazioni di SuperGuidaTv e, come di consueto, il nome dell'eliminato si scoprirà soltanto sabato sera, una volta che i ragazzi saranno rientrati a casa. Ma cosa è successo durante le sfide? La prima sfida è stata tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ed è stata vinta da questi ultimi, che hanno scelto di mandare al ballottaggio Angelina e Cricca, con quest'ultimo eliminato provvisorio. Secondo le indiscrezioni, Cricca avrebbe avuto "un momento di sconforto importante" dopo essere stato scelto per il ballottaggio. Maria De Filippi ha cercato di rincuorarlo e i suoi compagni gli hanno dato supporto durante la pubblicità. Inoltre, pare che la conduttrice abbia addirittura fermato la registrazione per confortarlo.

