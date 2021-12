Alvise Rigo a Domenica In smorza le polemiche sulla mancata esibizione con la mamma: ecco cosa ha detto

Alvise Rigo, ospite a Domenica In dopo l'eliminazione a Ballando con le Stelle, spiega il motivo per cui ha rifiutato la sorpresa della serata. Nel corso dell'ultima puntata dello show del sabato sera di Rai Uno Alvise è stato eliminato ma con dispiacere si è portato dietro una serie di polemiche dovute proprio al mancato ballo con la mamma.

Alvise Rigo, la polemica per il ballo con la mamma

La mamma già in diretta aveva preannunciato la scelta dell'ex rugbista: «È molto emotivo, ha una sfera personale che deve essere solo sua», ha detto e infatti Alvise ha rinunciato alla sorpresa e ha voluto continuare la sua competizione con la ballerina Tove Villfor.

Ospite da Mara Venier Alvise vuole chiarire quello che c'è dietro la sua scelta: «Quando ci siamo visti io e mia mamma ho capito che c'era una sua insicurezza e quindi mi sono fatto portavoce io del messaggio. Poi è chiaro che lei ha manifestato la gioia di essere lì, ma ho rispettato la scelta che avevamo fatto precedentemente, visto che anche se era una sorpresa dopo che Milly ha chiamato mia mamma lei mi ha telefonato e me lo ha detto».

Alvise ha sottolineato quanto per lui sia importante tutelare la sua sfera privata e la famiglia tutta ne è consapevole. Alcuni hanno visto il suo rifiuto come un gesto sgarbato ma in realtà, ribadisce, è stato un momento di grande rispetto e complicità tra lui e la madre. E conclude: «Poi so che la diretta è difficile da gestire, non la volevo mettere a disagio».