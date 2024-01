Alessandra Celentano a Verissimo: «Sono 14 anni che non ho un uomo, ma non c'entra la menopausa». La cugina Rosita: «Io da 5 anni ho chiuso bottega»

Alessandra e Rosita Celentano sono le prime a varcare le porte del salotto, per il 2024, di Verissimo. Le due cugine sono molto legate e oggi si raccontano a cuore aperto da Silvia Toffanin. «Siamo amiche, sorelle, parenti, serpenti, siamo tutto» spiega Alessandra e Rosita aggiunge: «Ci divertiamo con niente sembriamo due sceme».

Rosita e Alessandra Celentano, l'unione di due cugine

Rosita e Alessandra Celentano sono molto più che cugine, sono donne che crescendo si sono scelte. «Ci vogliamo molte bene e ci divertiamo tantissimo insieme, non abbiamo segreti».

Due donne dirette che non si fanno problemi a dire la verità. «Io sono molto diplomatica - specifica Alessandra - ad Amici mi trattengo e comunque parlo sempre e solo di danza».

I tradimenti

E si parla anche d'amore: «Io sono convinta di non aver mai avuto le corna» racconta Alessandra, ma Rosita replica: «Tutte hanno le corna.

Io le ho sempre avute l'ho raccontato anche in un libro».

La gag continua con la docente di Amici che dice: «Io non credo di averle avute comunque è da tempo che ho lasciato perdere con gli uomini».

L'astinenza dal sesso

E come va oggi l'amore per Rosita? «Lui - sorride - sta decidendo se stare con quella intelligente o simpatica. Ho chiuso la bottega da 5 anni, la menopausa ti cambia», Alessandra replica: «Io sono 14 anni, ma non c'entra la menopausa, io sono fatalista»

Il periodo buio di Alessandra

E poi l'ex ballerina parla del suo periodo buio: «C'è stato un momento molto difficile della mia vita perché le malattie e le morti ti cambiano, ho passato un periodo brutto che ha conciso con la separazione e vedevo il bicchiere mezzo vuoto ora lo vedo mezzo pieno»