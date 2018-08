Festa di Variety sulla terrazza del Danieli, ma la regina è solo lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Da una parte gli chef e i barman del Danieli e del JW Marriott, dall'altra gli ospiti di una- quella delappunto - sospesa tra laguna e cielo. Lache di fatto segna da anni l'apertura della Mostra del Cinema, quella di Variety intitolatae dedicata al presidente della Giuria Guillermo del Toro, ha messo insieme stampa, celebrità del Festival e celebrità veneziane. Su tutti,arrivata poco dopo le 19, ma anche Carolina Crescentini, il madrino Michele Riondino, l'attrice iraniana Fatemeh Motamed Aria, il regista Paolo Genovese.A fare gli onori di casa - assieme allo staff del Danieli con il direttore Antonello De Medici - la coppia biennalesca Paolo Baratta ed Alberto Barbera. Tra gli spunti local, la performance del principe Maurice Agosti, che si è esibito in consolle con Joe T Vannelli. In chiave gourmet, invece, gli abbinamenti di sapori a metà tra innovazione e tradizione, come il cartoccetto di frittura, i garusoli su crema di patate, il risotto al lime, caviale, sale ed erbe di mare o il cocktail Bloody Mary in versione nagunare, con aggiunta di aroma di carciofo violetto di San'Erasmo.